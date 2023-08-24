Над Брянской и Калужской областями сбиты три украинских беспилотника

Сработала система ПВО

В ночь на четверг, 24 августа, Киев предпринял попытку атаковать российскую территорию еще тремя беспилотниками. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала два украинских дрона над Брянской областью, еще один аппарат — над Калужской областью.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе не поступали, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что ВС России не оставят без ответа очередные террористические атаки Киева против гражданской инфраструктуры Москвы. Как отметила дипломат, террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России являются одним из проявлений открытой конфронтации между странами "коллективного" Запада и Москвой.

Вооруженные силы Украины тем временем приступили к разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза с учетом эффективности дрона.

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