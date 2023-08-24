В Европейской России начались заморозки

Похолодание пришло и в столичный регион

Первые заморозки зафиксированы в ночь на четверг, 24 августа, в ряде регионов Европейской России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — столбики термометров опускались до 1,4 градуса ниже нуля. Также заморозки зарегистрировали в Кировской области.

В Москве четверг может стать самым холодным днем с начала августа, предупредил Леус. В течение дня в столице прогнозируется 16–18 градусов тепла, в Подмосковье местами температура может опускаться до 14 градусов. При этом осадки не ожидаются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что столбики термометров в столичном регионе в ночь на субботу, 26 августа, могут опуститься до 6 градусов выше нуля. При этом днем ожидается вполне нормальная, по словам эксперта, температура – плюс 15–20 градусов.

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