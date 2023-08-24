ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европейской России начались заморозки

09:17
  • четверг
  • 24 августа 2023

Похолодание пришло и в столичный регион

Первые заморозки зафиксированы в ночь на четверг, 24 августа, в ряде регионов Европейской России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москвичей призвали готовиться к сентябрьской погоде

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — столбики термометров опускались до 1,4 градуса ниже нуля. Также заморозки зарегистрировали в Кировской области.

В Москве четверг может стать самым холодным днем с начала августа, предупредил Леус. В течение дня в столице прогнозируется 16–18 градусов тепла, в Подмосковье местами температура может опускаться до 14 градусов. При этом осадки не ожидаются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что столбики термометров в столичном регионе в ночь на субботу, 26 августа, могут опуститься до 6 градусов выше нуля. При этом днем ожидается вполне нормальная, по словам эксперта, температура – плюс 15–20 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заморозки
Заморозки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.