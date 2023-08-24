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Пролив Дарданеллы закрыт для судоходства

09:15
  • четверг
  • 24 августа 2023

Причина - крупный природный пожар в провинции Чанаккале

Движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны осановлено. Турецкие власти приняли такое решение, чтобы обеспечить тушение с воздуха крупного природного пожара в провинции Чанаккале.

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Пожар начался три дня назад. Из-за сильного ветра огонь охватил значительную территорию, пламя угрожает населенным пунктам. Ранее власти закрывали судоходство в Дарданеллах в одном направлении. Пролив закрывался, чтобы можно было использовать авиацию для борьбы с огнем.

Как заявили турецкие власти 24 августа, судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено с 03:00 в обе стороны. Это позволит авиации набирать воду в море. В борьбе с огнем, который распространился на площади свыше 2 тысяч гектаров, задействовано 8 самолетов, около 30 вертолетов, более 200 единиц наземной техники и около 3 тысяч человек, передает ТАСС.

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