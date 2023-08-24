В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

Маневры начнутся 1 сентября

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет совместные оперативно-стратегические учения "Боевое братство" в Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в белорусском Министерстве обороны.

Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже 25 августа. Им предстоит выполнить задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе коллективной безопасности организации.

Также запланированы специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023", сообщается на официальном сайте Министерства обороны Белоруссии.

Ранее сообщалось, что очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял в Минске министра обороны Китая Ли Шанфу. Политики обсудили военное сотрудничество, причем Лукашенко подчеркнул, что оно не направлено против третьих стран.

Россия также расширяет сотрудничество с Китаем в области обороны. Командир большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" капитан второго ранга Игорь Толбатов рассказал, что масштаб учений ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируется расширить в 2024 году.

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