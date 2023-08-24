ВС России успешно развивают наступление на купянском направлении

Украинские националисты теряют технику

Российские военные отразили серию контратак неонацистов на купянском направлении и успешно развивают наступление. Захвачено несколько опорных пунктов. Под прикрытием артиллерии штурмовые группы продвигаются в районах Серебрянского лесничества и Торского. Противник теряет огромное количество техники на всех участках фронта.

В последние дни российские подразделения серьезно продвинулись на одном из самых горячих направлений в зоне СВО - купянском. Боевиков удалось выбить из двух крупных опорных пунктов и занять наблюдательные посты на северо-востоке от города. Наши бойцы показывают позиция, которые совсем недавно занимали националисты. Здесь большое количество оружия и боеприпасов западного производства, а также польские флаги.

Очень активно ВСУ используют и беспилотники. В основном, также западного производства. Предполагается, что летящие на низких высотах, они трудны для обнаружения, но для наших средств ПВО это не проблема. На Запорожском направлении радиолокационная станция ЗРК "Тор-М2" видит все - даже пролетающих птиц, а реальные цели распознает безошибочно. А на Артемовском направлении подразделения ВДВ применяют новейший ПЗРК "Верба".

С воздуха позиции ВСУ на всех направлениях громит армейская авиация. Разведка обнаружила скопление живой силы противника. На боевой вылет незамедлительно отправилась пара вертолетов Ми-28 и Ка-52. Неудивительно, что все больше украинских военнослужащих предпочитают сдаться в плен.

"Вручили мне повестку в магазине. Я пришел, показал документы, что я "обмеженный", у меня язва. Там мне сказали, что все равно отправляют служить. Здесь мы уже месяц и две недели - автомата мне не дали. Говорили, что нет в наличии пока оружия", - рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

Оружие и технику Запад на Украину поставляет исправно, вот только большинство поставок довольно быстро оказываются уничтожены ударами нашей артиллерии и беспилотников. Этот американский БТР М113 подорвали на Запорожском направлении, а немецкий танк "Леопард" был подбит в районе Работина.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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