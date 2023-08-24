Смена руководства в Вашингтоне почти наверняка изменит обязательства США по отношению к Украине

Дональд Трамп намерен сегодня добровольно явиться в тюрьму округа Фултон штата Джорджия. Там экс-президента США ждет формальная процедура ареста в рамках дела о вмешательстве в выборы. У бывшего главы государства возьмут отпечатки пальцев, также его сфотографируют. После чего отпустят под залог в размере 200 тысяч долларов. Ну а пока идет разбирательство вокруг прошлой президентской кампании, Трамп подогревает интерес к предстоящему голосованию.

Ночь перед арестом для бывшего президента США выдалась бессонной. Дональд Трамп, которого обвиняют во вмешательстве в выборы в 20-м году, решил скоротать время за беседой с популярным ведущим Такером Карлсоном.

"Продажный Джо Байден очень плох, он не сможет дотянуть до конца, я думаю. Он слаб и морально и физически, не может дойти до вертолета, не может поднимать ноги выше травы. А она в Белом доме всего 2 дюйма высотой. Смотришь на него и, кажется, он ходит по зубочисткам. А это его появление на пляже? Где он не может даже шезлонг поднять", - отметил Трамп.

"Вашингтон пост" накануне дебатов республиканцев выходит с большой статьей, о том, как раскололся американский парламент аж на три блока. И если в США сменится президент, то с высокой долей вероятности помощь Украине иссякнет.

"Смена руководства в Вашингтоне почти наверняка кардинально изменит обязательства США по отношению к Украине и европейской обороне. Европейцам необходимо серьезно отнестись к мнению тех, кто может стать президентом в следующем году, и подготовиться", - отмечает издание.

"Украина - не приоритет для США. Те же люди, что ввели нас в войну в Ираке и на Украине, вы не можете начать еще одну провальную войну", - говорит кандидат в президенты США Вивек Расмасвами.

В это время в Киеве другие ярые сторонники войны готовы отдать украинскому президенту последнюю рубашку. Говорили об усилении обороноспособности ВСУ после провального контрнаступления. Французский журналист считает, что целью Белого дома все это время была не Россия, а вся Европа.

"Прямо сейчас они используют этот военный конфликт на Украине для наложения санкций. Ха, санкций. Русские– тоже европейцы, они убедили страны ЕС ввести санкции против самих себя. Германия больше не импортирует газ из России. И через несколько месяцев там не будет электричества. Она станет страной третьего мира. А если рухнет Германия, она потянет за собой и весь Евросоюз", - заявил Тьерри Мейсан.

Общий объем помощи Евросоюза Украине уже составляет 76 миллиардов евро. И с каждым новым траншем ненасытный Зеленский требует еще и еще. Французский президент, понимая плачевность ситуации и растущую зависимость от Вашингтона, снова заговорил о желании позвонить Владимиру Путину.

"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Как это собираются делать, пока не знает и сам Макрон. Но о мирных переговорах заикнулся. Впрочем, Владимир Зеленский все сильней затягивает удавку на своей шее, вводя все больше запретов на диалог с Москвой. Верховная Рада приняла постановление, исключающие любые территориальные уступки. Даже ради мира. А Зеленский готов посылать на войну все больше граждан своей страны.

При этом уровень коррупции даже после увольнения глав региональных военкоматов на Украине только растет. Мужчин силком увозят неподготовленными на фронт. Очередной скандал с закупками для ВСУ разгорается в Киеве. Летние камуфляжные ветровки выдали за зимние и в три раза дороже. Работу по этому поводу ведет антикоррупционный комитет.

Глядя на все происходящее, европейцы уже не выбирают слова. Один из слушателей немецкой радиостанции в прямом эфире выдал все, о чем думает. Правда, теперь его ищут правоохранители за подстрекательство к уголовному преступлению.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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