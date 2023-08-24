Россия усилила радиационный контроль за морепродуктами из Японии

В Японии начался сброс первой партии воды с аварийной АЭС "Фукусима"

Радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" - уже в океане. Япония сегодня приступила к сбросу. На аварийной станции - более миллиона тонн. Вода очищена от основной массы опасных веществ и не представляет угрозы, утверждают в Токио. Ему вторит МАГАТЭ. Но соседние государства не верят. Россия и Китай усиливают меры контроля. В Южной Корее - массовые протесты.

В 7 утра по Москве и в 13 часов по местному времени операторы японской атомной электростанции "Фукусима" открыли шлюзы. За началом сброса воды в прямом эфире наблюдают крупнейшие телеканалы страны. Согласно плану, в ближайшие 17 дней в Тихий океан выльют почти 8 тысяч тонн оксида водорода. А за 30 лет поэтапно удастся избавиться от всей накопившейся радиоактивной воды.

"Сброс очищенной воды в океан - важный этап на пути к полному выводу АЭС из эксплуатации. В целях безопасности мы решили не выпускать большое количество за один раз. Постепенно мы приступим к более сложным процессам, например, утилизации остатков топлива", - отметил исполнительный директор TEPCO Дзюнъити Мацумото.

Трагедия на АЭС "Фукусима" произошла в марте 2011 года. Тогда в результате землетрясения из строя вышли сразу три реактора. Для охлаждения расплавленного топлива использовали воду, которой за 12 лет накопилось слишком много - почти тысяча гигантских резервуаров заполнены на 90%.

Ученые рассматривали различные варианты утилизации. Например, смешать оксид водорода с цементом и забетонировать под землей или отделить водород методом электролиза. Однако в итоге было решено сбросить воду в океан. Японские специалисты уверяют: операция не представляет никакой опасности ни для человека, ни для подводного мира. Место сброса расположено в километре от островов, а сама вода проходит серьезнейшую очистку. Предварительно из раствора удалили 62 вида радионуклидов. За исключением одного - трития. Это уже вызвало волну протестов в самой Японии.

Сам по себе тритий, или как его называют - сверхтяжелый водород, для человека почти не опасен. По крайней мере, если не попадет в организм с пищей или воздухом. Что в случае с японской радиоактивной водой вряд ли возможно. Перед сбросом ее разбавляют морской. В результате концентрация трития в 40 раз меньше нормы. Для сравнения, до аварии с "Фукусимы" сбрасывали воду почти вдвое более радиоактивную. МАГАТЭ план одобрило. А вот ближайшие соседи - Китай, Корея - посчитали, что Токио, желая сэкономить, превращает Тихий океан в канализацию.

"Если Япония будет настаивать на принудительном продвижении плана сброса в море, китайское правительство примет необходимые меры для надежной защиты морской среды, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения", - заявил официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь.

Пекин - крупнейший импортер страны восходящего солнца - уже заявил, что полностью прекращает ввоз морских продуктов, произведенных в Японии. Ранее ограничение касалась лишь нескольких префектур островного государства. В Южной Корее несколько человек - противников сброса воды с АЭС - ворвались на территорию японского диппредставительства.

Россия в свою очередь тоже усилила радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии. И пока, уверяют в Роспотребнадзоре, поводов для беспокойства нет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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