В Ставрополье расследуют смертельное ДТП

Трагедия произошла накануне

В Ставропольском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних. Трагедия произошла минувшим вечером на объездной дороге Пятигорска.

По предварительным данным, водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на группу подростков-велосипедистов, они возвращались домой с соревнований. От полученных травм ребята скончались на месте, им было от 11 до 13 лет.

Известно, что детей сопровождала тренер, которая по неустановленным пока причинам двигалась впереди на автомобиле. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку начала прокуратура.

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