В Крыму приступили к массовому сбору винограда

В прошлом сезоне аграрии собрали 130 тысяч тонн урожая

В Крыму приступили к сбору винограда. В этом году ожидается хороший урожай - не менее 130 тысяч тонн. Местные аграрии гордятся десятками уникальных сортов, многие из которых на полуострове выращивают с 13 века. А особенности почвы и климата наделяют ягоды неповторимым вкусом и ароматом.

Уже по цвету можно определить, что эти янтарно-изумрудные ягоды набрали достаточно сахара. Пора собирать. В Ай-Савской долине под Судаком выращивают 12 технических сортов, в основном, итальянские, французские и португальские. Но крымская прописка делает их непохожими на европейские аналоги.

Особенный климат и уникальная почва. Здесь когда-то было дно мирового океана. Вот коралловый риф, которому, по самым скромным подсчетам, 280 миллионов лет. С другой стороны – гора Перчем, спящий вулкан. Извержение так и не произошло, но за счет высоких температур в недрах этого великана в почве образовались минералы и полезные вещества, которые и по сей день питают виноград, делая его плотным на вкус и ароматным.

На склонах растут сорта, из которых получаются более терпкие вина. На равнинной части – те, что требуют обильного полива. Из них делают легкие белые и игристые напитки.

"Каждый склон дает свою специфику. Где-то больше сахаронакопления, менее титруемая кислотность. Где-то наоборот. И имея один и тот же сорт на разных склонах, ты можешь получить вино с одной и той же местности, с соседних участков, но отличающееся", - рассказал главный агроном винодельческого предприятия Олег Краснов.

В этой долине находилась старейшая винодельня восточной Европы – это сведения из архивов в Венеции и Генуи. Уже в 13 веке местные жители - итальянцы платили налог на изготовление вина. При османах производство остановилось. В 19 веке здесь были частные хозяйства. В советские годы стали выращивать розу. Историческое виноделие на этой земле возродили лишь несколько лет назад благодаря федеральной поддержке.

"Мы посадили 38 гектаров чистой посадки, мы получили 56 миллионов субсидий. То есть это примерно двадцать пять – двадцать процентов от тех затрат что мы понесли", - рассказал директор винодельческого предприятия Юрий Шавардов.

Сегодня винодельческую продукцию в Крыму производят 30 предприятий. Ежегодно закладываются около тысячи гектаров новых насаждений. В прошлом сезоне аграрии собрали 130 тысяч тонн урожая. Увеличиваются объемы и сортовое разнообразие.

Впрочем, сегодня в вине ищут не только истину, но и туристическую привлекательность. Гости полуострова могут спуститься в старинные подвалы и вдохнуть аромат вековой благородной плесени, поучаствовать в сборе урожая, заночевать прямо на виноградниках или отправиться в гастрономический тур, завершая каждый вечер дегустацией в самых живописных локациях черноморского побережья.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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