Для Украины фактически все кончено, считает Дуглас Макгрегор

Текущее положение украинской армии можно сравнить с ситуацией, в которой оказалась армия Германии в 1944 году. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт напомнил, что в то время немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, бундесвер не мог эффективно сражаться — всякий раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали.

То же самое сейчас происходит на Украине, "все кончено", цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет "очень сложно". Однако политик заверил, что, несмотря на оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО, механизированные подразделения ВСУ так или иначе продолжают наступление на отдельных направлениях фронта.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон при этом предупредил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией приведет к его "свержению или ликвидации".

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