ФСБ обезвредила в Пскове завербованного Украиной диверсанта

Задержанный планировал теракт на железной дороге

Сотрудники УФСБ по Псковской области задержали местного жителя, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге. Он намеревался поджечь релейный шкаф на стации "Псков - Товарный"

Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Выяснилось, что задержанный ранее связался через Telegram с волонтером украинского общественного проекта. При этом настоящая цель "гуманитарной" организации - вербовка россиян для совершения диверсий и терактов.

Целью куратора был срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России. Следуя его указаниям, житель Пскова вечером 2 августа 2023 года разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем его поджечь. Исполнить задуманное диверсант не успел – его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию, передает РИА Новости.

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