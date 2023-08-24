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ФСБ обезвредила в Пскове завербованного Украиной диверсанта

09:41
  • четверг
  • 24 августа 2023

Задержанный планировал теракт на железной дороге

Сотрудники УФСБ по Псковской области задержали местного жителя, пытавшегося устроить диверсию на железной дороге. Он намеревался поджечь релейный шкаф на стации "Псков - Товарный"

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Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Выяснилось, что задержанный ранее связался через Telegram с волонтером украинского общественного проекта. При этом настоящая цель "гуманитарной" организации - вербовка россиян для совершения диверсий и терактов.

Целью куратора был срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России. Следуя его указаниям, житель Пскова вечером 2 августа 2023 года разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем его поджечь. Исполнить задуманное диверсант не успел – его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию, передает РИА Новости.

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