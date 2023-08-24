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Российские военные уничтожили две лодки ВСУ под Херсоном

10:12
  • четверг
  • 24 августа 2023

Также ликвидирована позиция одного из украинских подразделений

Две лодки с боевиками ВСУ уничтожили за сутки в островной зоне Херсонской области соединения российской группировки войск "Днепр". Как сообщили в экстренных службах региона, также украинские военные лишились гаубицы "Мста-Б".

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В результате действий артиллерии соединений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли восемь боевиков. В службах уточнили, что ликвидирована гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. Еще двое боевиков ранены.

Как передает ТАСС, на херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Также поражен 120 мм миномет с боекомплектом и его расчет. Еще одна позиция украинских войск уничтожена на каховском направлении.

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