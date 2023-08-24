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МИД ФРГ признал отсутствие эффекта от санкций против России

10:23
  • четверг
  • 24 августа 2023

Российская экономика успешно справляется с внешним давлением

Экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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По словам политика, рестрикции "должны были бы иметь экономический эффект", однако "этого не происходит".

Из этого Бербок сделала вывод, что украинский конфликт нельзя прекратить подобными "рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств", сообщает ТАСС.

Ранее член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко заявил, что понимание неизбежности введения новых санкций позволило России научиться обходить экономические рестрикции США и ЕС. Он также добавил, что российские власти смогли наладить теневой импорт в страну. В связи с этим санкции стран "коллективного" Запада не являются "серьезной помехой" для Москвы, заключил депутат.

Западные СМИ указывали, что антироссийские санкции привели страны "коллективного" Запада к катастрофическим последствиям. Рестрикции не смогли повлиять на ситуацию в зоне проведения спецоперации на территории Украины и разрушить экономику России, зато привели к значительному повышению цен на энергоносители в ЕС.

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