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Уралец неделю удерживал жену с ребенком в заложниках

10:28
  • четверг
  • 24 августа 2023

Женщине чудом удалось отправить SMS с просьбой о помощи

В Нижнем Тагиле следователи завели уголовное дело о незаконном лишении свободы после захвата женщины с ребенком в заложники.

Инцидент произошел в квартире дома на Уральском проспекте. 29-летний мужчина семь дней удерживал свою жену и семилетнего сына в заложниках, угрожая ножом и пистолетом. Женщине чудом удалось отправить сообщение родственнице, та вызвала полицию.

"Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время", - написала она.

Силовикам пришлось брать квартиру штурмом. Мужчину задержали и поместили в лечебницу. Мать с ребенком освободили, медицинская помощь им не понадобилась.

Как сообщает местный портал E1, с середины августа у мужчины ухудшилось психическое состояние после того, как он перестал принимать таблетки. Позднее в МВД подтвердили, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра. Кроме того, он ранее он был судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.

Пистолет, которым мужчина угрожал жене, оказался не боевым, а пневматическим, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Пара поженилась всего полгода назад.

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