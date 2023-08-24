Контрнаступление Украины не принесло успеха

Серия публикаций в западных СМИ о неудачах украинской стороны при попытках провести наступление, а также игнорирование ею рекомендаций США и их союзников может являться попыткой американских должностных лиц снять ответственность с себя и возложить ее на Киев. Такое мнение высказывают источники Politico.

Как пишет издание, администрация Байдена "минимизировала утечки" закрытых данных, но в последнее время "должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал".

Politico указывает, что это "похоже на первую целенаправленную и последовательную несанкционированную кампанию утечек" при Байдене.

Ранее американские СМИ писали, что после провала контрнаступления США посоветовали украинской армии положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели – Мелитополя. Из того, что количество потерь военных ВСУ продолжает увеличиваться, можно сделать вывод, что Киев последовал совету Вашингтона, указывает NYT.

Во Франции журналисты предположили, что высокий уровень потерь среди личного состава может объяснять решение Киева закрыть практически всем иностранным журналистам доступ в прифронтовую зону. Другая версия — ведется подготовка ВСУ к новой наступательной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"