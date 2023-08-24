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Красную площадь Москвы закрыли для посетителей

10:29
  • четверг
  • 24 августа 2023

24 августа прохода на площадь не будет

Красная площадь Москвы 24 августа закрыта для посещений. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале Исторического музея.

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О причинах ограничений в сообщении ничего не сказано. Уточняется, что закрыты также Покровский собор и магазин музея на Никольской.

В то же время, попасть в Главное здание музея можно – указано, что надо пройти через третий вход у памятника Жукову. В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая, причиной стала подготовка к параду Победы.

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