ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин представил кандидатов на пост губернатора ЯНАО

11:00
  • четверг
  • 24 августа 2023

В их числе – и действующий глава региона Артюхов

Три кандидатуры на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа представлены в парламент ЯНАО. Кандидатов назвал президент России Владимир Путин. В числе претендентов на пост главы региона – и действующий губернатор Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО доложил Путину о ситуации в регионе
Губернатор ЯНАО Артюхов заразился коронавирусом

В соответствии с законом, губернатор избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа парламентариев, говорится в сообщении на сайте Законодательного собрания.  

Нынешний глава ЯНАО на встрече с Путиным в апреле сообщил российскому лидеру о намерении снова участвовать в губернаторских выборах. Президент поддержал это решение, отметив вклад Артюхова в развитие региона. На губернаторское кресло также претендуют депутаты заксобрания Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Губернатор
Губернатор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.