Путин представил кандидатов на пост губернатора ЯНАО

В их числе – и действующий глава региона Артюхов

Три кандидатуры на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа представлены в парламент ЯНАО. Кандидатов назвал президент России Владимир Путин. В числе претендентов на пост главы региона – и действующий губернатор Дмитрий Артюхов.

В соответствии с законом, губернатор избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа парламентариев, говорится в сообщении на сайте Законодательного собрания.

Нынешний глава ЯНАО на встрече с Путиным в апреле сообщил российскому лидеру о намерении снова участвовать в губернаторских выборах. Президент поддержал это решение, отметив вклад Артюхова в развитие региона. На губернаторское кресло также претендуют депутаты заксобрания Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

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