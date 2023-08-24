Суд продлил арест Гершковича

Американский журналист обвиняется в шпионаже

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в пресс-службе суда.

В отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца — в совокупности до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года, сообщает "Интерфакс".

О задержании гражданина США ФСБ сообщила 29 марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Американца задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Срок содержания Гершковича под стражей ранее уже продлевали — до 30 августа.

Американские власти заявляют, что не верят в обвинения в отношении журналиста, а также заверяют в приверженности возвращению Гершковича и других граждан США, задержанных или осужденных в России, на родину.

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