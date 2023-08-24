ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили штаб ВСУ под Красным Лиманом

11:11
  • четверг
  • 24 августа 2023

Ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров

Штаб Вооруженных сил Украины уничтожен на краснолиманском направлении. Об ударе, нанесенном ВС России, сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

ВС России поразили штаб 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожье
ВС России поразили украинский штаб обороны Артемовска

Марочко сослался на перехваченные данные. В соответствии с этой информацией,  ликвидировано три офицера. Еще пятеро, по словам эксперта, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее подполковник рассказал о безуспешных контратаках украинских сил. По словам Марочко, ВСУ более 10 раз за неделю безуспешно пытались атаковать населенные пункты на краснолиманском направлении. Были попытки штурма утерянных ранее позиций в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, приводит комментарий эксперта РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.