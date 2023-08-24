ВС России уничтожили штаб ВСУ под Красным Лиманом

Ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров

Штаб Вооруженных сил Украины уничтожен на краснолиманском направлении. Об ударе, нанесенном ВС России, сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко сослался на перехваченные данные. В соответствии с этой информацией, ликвидировано три офицера. Еще пятеро, по словам эксперта, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее подполковник рассказал о безуспешных контратаках украинских сил. По словам Марочко, ВСУ более 10 раз за неделю безуспешно пытались атаковать населенные пункты на краснолиманском направлении. Были попытки штурма утерянных ранее позиций в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, приводит комментарий эксперта РИА Новости.

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