В Москве довольны результатами

Лидеры БРИКС приняли совместную декларацию по итогам XV саммита.

Об этом в последний день саммита, 24 августа, сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Она получила название "Йоханнесбург-2".

В МИД России заявили, что довольны результатами прошедшего саммита. "Результаты блестящие. "Изоляция" как американское оружие повержена навсегда", - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

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