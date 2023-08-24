Собянин: На портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Портал поставщиков незаменим для госзакупок малого объема

За пять лет на портале поставщиков Москвы провели миллион котировочных сессий на сумму более 169 миллиардов рублей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что портал поставщиков незаменим для госзакупок малого объема. "На платформе работают свыше 310 тысяч поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник, а также другие товары, работы и услуги", – отмечается в сообщении.

При этом весь процесс закупки проходит в электронном виде – участвовать в мини-аукционах можно даже со смартфона. Это упрощает саму процедуру и позволяет предпринимателям экономить время.

"В 2022 году увеличили лимит на закупки через мини-аукционы. В этом – предоставили московским заказчикам возможность вслед за региональными проводить совместные котировочные сессии. Это привлечет еще больше поставщиков", – добавил Собянин.

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