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Брюссель не поверил в способность Украины вернуть потерянные территории

11:38
  • четверг
  • 24 августа 2023

Россия может продолжать СВО "еще долго", считают в ЕС

Возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом. Такое заявление сделал председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер.
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В интервью Welt военный отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ все еще не удалось продвинуться вперед. Он также призвал с осторожностью ожидать "прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи".

По мнению Бригера, Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине "еще очень долго". Эксперт отметил, что "не может прогнозировать", что конфликт завершится победой Киева.

Киев продолжает называть Крым и Донбасс украинскими территориями, "незаконно аннексированными" и "оккупированными" Россией, а возвращение этих земель Украине выдвигает в качестве условия возобновления мирных переговоров.

Однако бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что высказывания отдельных представителей киевского режима о скором возвращении Крыма в состав Украины являются лишь "несбыточными и иллюзорными" мечтами. Политик напомнил, что полуостров вплоть до 1954 года был "неотъемлемой" частью российской территории, на которой проживало исключительно русскоговорящее население.

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