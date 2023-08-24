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В БРИКС официально пригласили шесть стран

11:13
  • четверг
  • 24 августа 2023

Альянс продолжит расширяться

В БРИКС официально пригласили еще шесть стран - Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет.

Об этом в четверг, 24 августа, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Их полноценное членство начнется с 1 января 2024 года, передает РИА Новости.

"Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", - заявил лидер африканской страны.

В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее лидеры БРИКС приняли совместную декларацию "Йоханнесбург-2" по итогам XV саммита, прошедшего в ЮАР 22-24 августа. В Москве довольны результатами переговоров.

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