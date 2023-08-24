На ударившего россиянку на пробежке мигранта завели дело об экстремизме

Назначены эспертизы

Против мужчины, который ударил девушку из-за ее коротких шорт в Нахабино, завели уголовное дело по статье об экстремизме.

Следователи допросили очевидцев, осмотрели видеозаписи. По делу будут назначены несколько экспертиз, сообщили в подмосковном главк СКР.

Ранее МВД завело на дебошира дело побоях, а прокуратура Подмосковья - о хулиганстве.

Инцидент произошел накануне во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. 20-летнему молодому человек не понравилось, как была одета девушка, вышедшая на пробежку. На ней были короткие шорты и майка. Злоумышленник заявил, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил кулаком по лицу.

В настоящее время мужчина задержан и допрошен. На допросе он заявил, что "ударил девушку, потому что хотел спасти ее от греха". Молодой человек приехал в Россию из Средней Азии, российского гражданства у него нет, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"