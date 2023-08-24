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На ударившего россиянку на пробежке мигранта завели дело об экстремизме

11:46
  • четверг
  • 24 августа 2023

Назначены эспертизы

Против мужчины, который ударил девушку из-за ее коротких шорт в Нахабино, завели уголовное дело по статье об экстремизме.
В Подмосковье по горячим следам задержан напавший на спортсменку

Следователи допросили очевидцев, осмотрели видеозаписи. По делу будут назначены несколько экспертиз, сообщили в подмосковном главк СКР.

Ранее МВД завело на дебошира дело побоях, а прокуратура Подмосковья - о хулиганстве.

Инцидент произошел накануне во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. 20-летнему молодому человек не понравилось, как была одета девушка, вышедшая на пробежку. На ней были короткие шорты и майка. Злоумышленник заявил, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил кулаком по лицу.

В настоящее время мужчина задержан и допрошен. На допросе он заявил, что "ударил девушку, потому что хотел спасти ее от греха". Молодой человек приехал в Россию из Средней Азии, российского гражданства у него нет, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
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