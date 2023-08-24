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В Приморье устраняют последствия мощных ливней

12:12
  • четверг
  • 24 августа 2023

Подтоплены сотни придомовых участков

Свыше 800 придомовых участков подтоплено в Приморье. На регион обрушились мощные ливни, действует штормовое предупреждение.

Во Владивостоке подтоплены четыре школы, зафиксированы сходы грунта, повреждено асфальтовое покрытие, местами дороги вовсе ушли под воду.

Городские службы устраняют последствия стихии. Спасатели откачивают воду и просушивают помещения тепловыми пушками. Из-за разлива рек закрыт популярный маршрут "Земли леопарда". В ближайшие дни в крае прогнозируют сильные дожди с грозами, а также резкие подъёмы уровня воды в реках.

А в центральную Россию пришли первые заморозки. Сегодня ночью были зафиксированы отрицательные температуры в Костромской и Кировской областях.

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