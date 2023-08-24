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Ереван объявил персона нон-грата российского дипломата

11:46
  • четверг
  • 24 августа 2023

Кривопусков - глава Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией

Список нежелательных для въезда в Армению персон пополнил бывший руководитель филиала "Россотрудничества" в этой стране Виктор Кривопусков. Как сообщили в Союзе армян России, главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией не позволили пересечь границу в ереванском аэропорту "Звартноц".

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По словам самого Кривопускова, его объявили нежелательной персоной для Армении и забрали паспорт. При этом никакого официального документа дипломату не предъявили, но рекомендовали сегодня же вернуться в Москву.

Виктор Кривопусков занимал пост советника посольства Росии в Армении, он возглавлял представительство "Россотрудничества" в этой стране в 2009–2013 годах, передает агентство Sputnik. Ранее армянские власти запертили въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину и главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.

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