МиГ-31 вылетал на "перехват" самолета ВВС Норвегии

Граница не нарушена

Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии.

Истребитель был поднят из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота 24 августа, сообщили в Минобороны России.

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от госграницы <…> Нарушения госграницы не допущено", - говорится в сообщении.

Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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