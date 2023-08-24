МиГ-31 вылетал на "перехват" самолета ВВС Норвегии

Граница не нарушена
Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии.
Истребитель был поднят из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота 24 августа, сообщили в Минобороны России.
"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от госграницы <…> Нарушения госграницы не допущено", - говорится в сообщении.
Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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