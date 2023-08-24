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БРИКС решил всерьез заняться реформой ВТО и МВФ

12:07
  • четверг
  • 24 августа 2023

Развивающиеся страны должны быть широко представлены в международных организациях

Страны БРИКС намерены конструктивным образом продвигать реформы Всемирной торговой организации. Также объединение призывает к реформе Бреттон-Вудских финансовых институтов. Об этом сказано в декларации саммита БРИКС, получившей название "Йоханнесбург-2".

В БРИКС официально пригласили шесть стран
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

В декларации уточняется, что государства объединения убеждены в необходимости реформы Международного валютного фонда.

Страны БРИКС также призывают к расширению представительства развивающихся стран в международных организациях и на многосторонних форумах. Подчеркивается, что страны объединения играют в этих организациях важную роль. Кроме того, отмечается в документе, необходимо увеличить роль и участие женщин из развивающихся стран на различных уровнях управления в международных организациях, передает ТАСС.

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