Telegram впервые оштрафован за отказ локализовать данные в России

Мессенджер уже нарушал российское законодательство ранее
Мировой суд в четверг, 24 августа, оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.
Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП России (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными), сообщает ТАСС.
Администрации Telegram уже неоднократно выписывали штрафы в России за нарушение других требований российского законодательства. В частности, в июне мировой судья в Москве постановил признать виновным мессенджер в неудалении 32 каналов с фейками. За это на Telegram был наложен штраф в размере 4 млн рублей.
Также в июне российский суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента. Ему назначили административный штраф в размере 1 млн рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"