Telegram впервые оштрафован за отказ локализовать данные в России

Мессенджер уже нарушал российское законодательство ранее

Мировой суд в четверг, 24 августа, оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России.

Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП России (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными), сообщает ТАСС.

Администрации Telegram уже неоднократно выписывали штрафы в России за нарушение других требований российского законодательства. В частности, в июне мировой судья в Москве постановил признать виновным мессенджер в неудалении 32 каналов с фейками. За это на Telegram был наложен штраф в размере 4 млн рублей.

Также в июне российский суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента. Ему назначили административный штраф в размере 1 млн рублей.

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