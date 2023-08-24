Путин рассказал о борьбе России с голодом в мире

Россия поставляет продовольствие беднейшим странам

Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. Об этом в четверг, 24 августа, рассказал российский президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна. По его словам, цены на зерно сейчас нестабильны, в ближайшей перспективе возможен их рост. В Европе есть риски, связанные с увеличением продовольственной инфляции.

Российский лидер Владимир Путин указывал на особое значение бесперебойных поставок продовольствия в страны Африки и напомнил, что Россия делает это также и безвозмездно. Однако рестрикции Запада осложняют данную работу, а зерновая сделка "по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".

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