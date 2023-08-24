ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о борьбе России с голодом в мире

12:41
  • четверг
  • 24 августа 2023

Россия поставляет продовольствие беднейшим странам

Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. Об этом в четверг, 24 августа, рассказал российский президент Владимир Путин.

В Европе испугались продовольственного кризиса из-за прекращения зерновой сделки
Путин отверг связь продовольственного кризиса в мире со спецоперацией

Он подчеркнул, что особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна. По его словам, цены на зерно сейчас нестабильны, в ближайшей перспективе возможен их рост. В Европе есть риски, связанные с увеличением продовольственной инфляции.

Российский лидер Владимир Путин указывал на особое значение бесперебойных поставок продовольствия в страны Африки и напомнил, что Россия делает это также и безвозмездно. Однако рестрикции Запада осложняют данную работу, а зерновая сделка "по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин участвует по видеосвязи в заседании саммита БРИКС
Владимир Путин участвует по видеосвязи в заседании саммита БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.