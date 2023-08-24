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Проект "Хорошие новости" представил концепцию своей онлайн-платформы

14:55
  • четверг
  • 24 августа 2023

Основой для контента на ресурсе станут достижения страны и граждан в различных сферах

Как привлечь россиян к созданию позитивного контента, обсуждают сегодня в Общественной палате. Решить вопрос готовы авторы проекта "Хорошие новости".

Они представили концепцию одноименного мобильного приложения и онлайн-платформы. По мнению экспертов, новые цифровые площадки помогут продвижению в интернете благоприятной новостной повестки, а также защитят от фейковой и деструктивной информации.

Планируется, что основой для контента на этих ресурсах станут достижения страны и граждан в различных сферах. И организаторы намерены вовлечь в процесс как можно больше участников.

"Мы хотели бы с помощью сегодняшних дискуссий, которые, конечно же, будут только продолжаться, вовлечь как можно больше профессиональных и экспертных сообществ, наших ключевых корпораций, представителей ключевых индустрий, из ключевых министерств, и в принципе из таких действенных сообществ, чтобы мы могли иметь возможность получить те новости о тех достижениях, которые есть в этих сообществах, которыми может гордиться вся страна", - отметила Ольга Голышенкова.

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