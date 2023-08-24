Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце лета

Солнце будет часто сменяться дождём

В столицу пришло заметное похолодание. Сегодня москвичи почувствовали дыхание осени. От недавней жары в городе не осталось и следа.

На улице - слякоть, осадки и пронизывающий ветер. А из-за плотных облаков воздух вряд ли прогреется выше 17 градусов. Так что у четверга есть все шансы стать самым холодным днём на неделе. Синоптики говорят, что до конца лета погода в Москве станет переменчивой: солнце будет часто сменяться дождём. Так, завтра осадки уже не обещают, но и температура резко не поднимется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"