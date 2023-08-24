В Москве проходит фестиваль "Город безграничных возможностей"

Представлено более 50 новейших российских разработок

В четверг в рамках Урбанфорума проходит фестиваль "Город безграничных возможностей". На площадке представлено более 50 новейших российских разработок для людей с ограниченными возможностями. От нейроимплантов для восстановления зрения до экзоскелета. В программе также лекции, встречи и открытый чемпионат по кибатлетике.

Преодолеть ступеньки, пробраться сквозь ящики с яблоками, собрать и переставить предметы. Эта дистанция с искусственными препятствиями, имитирующими городскую среду - первая в России постоянно действующая трасса для тренировок и соревнований по кибатлетике. Инновационная дисциплина демонстрирует, как фантастически применение современных технических средств реабилитации возвращает людям с ограниченными возможностями утраченные функции.

"Это проект, в первую очередь, отражает, насколько у нас в России развивается подход и понимание средств реабилитации инвалидов. Чтобы люди не просто сидели, чтобы они не скучали, чтобы не зацикливались на собственных проблемах", - рассказал студент инклюзивного университета Александр Симченко.

Трасса готовится принять первые соревнования Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Для Александра эти соревнования уже третьи за спортивную карьеру. Но говорит - даже для такого опытного участника, как он, задания оказались весьма интересными.

Сегодня первый день работы уникальной трассы. Она расположилась в павильоне 37 на ВДНХ - это бывший павильон птицеводства. А ныне центр ассистивных технологий - инновационная площадка для людей с особенностями здоровья.

В первый день работы павильона в новом качестве здесь стартует масштабное мероприятие в рамках Урбанфорума - фестиваль "Город безграничных возможностей". Его цель - привлечь внимание к профильным производителям технических средств реабилитации и их передовым разработкам.

"Открытие центра "Феникс" - это не только проведение чемпионата, не только выставки, это достаточно широкая деловая программа, в которой будут участвовать различные представители бизнеса технологического, центров реабилитации", - отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

На площадке можно увидеть и протестировать более 50 новейших российских разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одни точно из будущего: нейроимплант для восстановления зрения, экзоскелет для реабилитации. Другие уже вышли в массовое производство и прошли испытания реальной жизнью.

"Я родилась без руки и 4 года назад я получила бионический протез, так что сейчас у меня, возможно, одна из самых интересных профессий в мире, я пилот-испытатель бионических протезов. Мы отличаемся тем, что мы предоставляем возможность очень широкого выбора дизайна. Человек сам может выбрать, как будет выглядеть протез. Так же его наполнение. Все зарубежные протезы имеют очень ограниченную линейку", - рассказала Александра Вяткина, представитель компании производителя бионический протезов рук.

Сегодня и завтра в графике мероприятия деловая программа. Ну а в выходные "Город безграничных возможностей" откроет двери для всех горожан. Гостей ожидают выступления артистов, модные показы с участием кибмоделей, все желающие смогут также протестировать уникальную трассу с испытаниями.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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