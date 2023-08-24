Завершается благоустройство "студенческого квартала" около Бауманки

Специалисты уже проложили ливневую канализацию

К сентябрю завершится благоустройство "студенческого квартала" около МГТУ имени Баумана. Это один из самых масштабных проектов города.

Работы проходят сразу на 13 улицах и переулках в районе университета. При его разработке учитывались пожелания и привычки студентов. Специалисты уже закончили укладку труб, расширили тротуары и проложили ливневую канализацию. На очереди - установка фонарей и озеленение. Заодно рабочие приведут в порядок парковки, установят на них электрозарядные станции.

"В рамках объекта после завершения работ большая часть растяжек на территории улиц будет убрана. Мы сможем увидеть небо. На сегодняшний день работы завершены на 70 процентов. Выполнена вся часть инженерных систем подземным способом, проведены работы по обустройству колодцев водосточной сети. Смонтированы опоры контактной сети", - рассказала Ирина Сорокина, представитель компании-проектировщика проекта благоустройства Бауманской улицы.

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