Появились подробности серьезной аварии на МКАД

Инцидент произошел минувшей ночью

Один человек пострадал в результате аварии на МКАД. Водитель КАМАЗа на полной скорости снёс остановившуюся грузовую "Газель".

Всё произошло минувшей ночью на внешней стороне кольцевой в районе развязки с Ярославским шоссе. Машина стояла в крайней полосе, включили аварийку, но водитель КАМАЗа не обратил на это внимание.

От удара по дороге разлилось топливо на площади 10 квадратных метров, обошлось без возгорания. Пострадавшему помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

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