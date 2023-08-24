ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Электроуглях накрыли нелегальный швейный цех

15:18
  • четверг
  • 24 августа 2023

Составлены административные протоколы

В подмосковных Электроуглях выявлен нелегальный швейных цех, где работали приезжие из стран Юго-Восточной Азии.

Производство наладили в одном из частных домов, где установили несколько столов со швейными машинами. Тут же находились ткани и мешки, предположительно, с уже готовой продукцией.

Причём, жили работники тоже здесь. Для них сколотили деревянные двухэтажные кровати. Всего задержаны 13 человек.

"Составлены административные протоколы. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Нелегальные мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, с последующим выдворением за пределы страны. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию организатора незаконной миграции", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подпольный швейных цех
Подпольный швейных цех
Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.