В Электроуглях накрыли нелегальный швейный цех

Составлены административные протоколы

В подмосковных Электроуглях выявлен нелегальный швейных цех, где работали приезжие из стран Юго-Восточной Азии.

Производство наладили в одном из частных домов, где установили несколько столов со швейными машинами. Тут же находились ткани и мешки, предположительно, с уже готовой продукцией.

Причём, жили работники тоже здесь. Для них сколотили деревянные двухэтажные кровати. Всего задержаны 13 человек.

"Составлены административные протоколы. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Нелегальные мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, с последующим выдворением за пределы страны. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию организатора незаконной миграции", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

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