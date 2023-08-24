В центре Москвы отреставрировали старинную вывеску

Также раскрыли часть декоративных элементов

"Общество распространения между образованными женщинами практических знаний". Эта необычная дореволюционная вывеска обнаружилась на одном из зданий Сеченовского медуниверситета. Дом на Никитском бульваре построили еще в 1910-м году. А семейная пара Елизавета и Иван Новиковы открыли в нём женские курсы. Для того, чтобы женщины могли получить те самые практические знания. Обучали тут шитью, парикмахерскому, сапожному и кулинарному искусству. Все для того, чтоб девушки могли потом быстро найти работу.

О том, что надпись существует, было известно. Здание уже больше 70 лет принадлежит Сеченовке и надпись обнаружили во время одного из ремонтов, но потом закрасили. Полтора года ушло на то, чтобы энтузиасты и любители старины согласовали всё с руководством Медуниверситета и не без поддержки студентов получили разрешение восстановить. Благо, опыт такой в Москве имеется - и на Хитровке, и на Малой Бронной. Раскрывали буквы бережно, постепенно.

"Все красочные кусочки мы по чуть-чуть расчищали. Нам говорили - да ладно, вы возьмите шпатель, так за один день это всё расчистите. Мы сидели, я сидела на вывеске три недели, чуть больше месяца расчищали "кабанчика" - вот эту плитку волшебную", - рассказала художник-реставратор, волонтёр Вероника Купрюхина.

Раскрыли еще и часть декоративных элементов. Надписей на самом деле было две, но от второй, к сожалению, сохранилось немногое - часть букв да фамилия художника. Удивительно и символично - работала над реставрацией исключительно женская бригада волонтеров. Профессии у девушек самые разные - они политологи, историки, экскурсоводы, а сохраняют и восстанавливают московскую старину, исключительно по зову сердца. И, конечно, под руководством профессионалов.

"Потом можно с гордостью прийти и показать, что я здесь работала, я имею отношение к этой вывеске. Это действительно очень приятно, потом друзья будут рассказывать, и какое-то место притяжения становится", - поделилась волонтер Ирина Виноградова.

И вот, наконец, уже есть результат. Вывеска отреставрирована. Правда, еще предстоит решить, как её правильно показать горожанам - заменить ворота на полупрозрачные или вообще снять их или передвинуть.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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