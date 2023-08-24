Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призывы к насилию

Она позволила себе "явные человеконенавистнические выражения"

МВД России объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец.

В ее отношении возбуждено уголовное дело за призывы к насилию над российскими офицерами, говорится базе данных министерства внутренних дел России.

"Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.

Ранее на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России - прим. ред.). В кадре Курилец с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в тельняшке ВДВ и озвучивает экстремистские высказывания.

В СКР заявили, что ролик "содержит явные человеконенавистнические выражения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"