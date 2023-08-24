Путин раскрыл планы России на период председательства в БРИКС

В 2024 году страна примет саммит объединения

В 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС. Об этом в четверг, 24 августа, напомнил российский президент Владимир Путин.

Политик отметил, что, по поручению коллег, Россия намерена выстраивать свою работу прежде всего со странами, которые подключаются к работе в формате БРИКС + "аутрич".

Глава государства выразил уверенность в том, что текущая встреча БРИКС будет очень полезной и поспособствует укреплению дружественных отношений стран-пятерки, а с 2024 года — еще большего количества государств, и "послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в БРИКС официально пригласили еще шесть стран: Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет. Их полноценное членство начнется с 1 января 2024 года. На саммите в Казани в 2024 году объединение буде представлено уже в полном новом составе.

Страны БРИКС призывают к расширению представительства развивающихся стран в международных организациях и на многосторонних форумах, поскольку члены объединения играют в этих организациях важную роль.

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