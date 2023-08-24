Всего одно судно вышло с Украины после прекращения зерновой сделки

Россия закрыла гумкоридоры в Черном море

Ни одно судно, за исключением контейнеровоза Joseph Schulte, не выходило из портов Украины в направлении Босфора после прекращения действия зерновой сделки. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в Министерстве обороны Турции.

В Анкаре подчеркнули, что "нет никаких проблем с безопасным проходом торговых судов через Босфор и через зону проливов", однако "важным здесь является тот факт, чтобы эти суда безопасным способом дошли до Босфора".

Собеседник ТАСС отметил, что до сих пор никаких инцидентов с судами не было, однако "как будет реагировать Россия впоследствии на выходящие суда, никто не знает".

Ранее турецкий дипломатический источник предупредил, что попытки создания в Черном море альтернативных коридоров по вывозу сельхозпродукции из портов Украины чреваты конфликтными ситуациями во всем Черноморском бассейне.

При этом в Анкаре опровергли сообщения западных СМИ о том, что Турция якобы ведет тайные переговоры по зерновой сделке. В администрации главы государства подчеркнули, что цели и инициативы в этой области "предельно открыты и ясны", они заключаются в том, чтобы воспрепятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.

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