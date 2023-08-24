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Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

13:41
  • четверг
  • 24 августа 2023

Россия продолжает спецоперацию

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.

Цель удара успешно достигнута — объект поражен, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов и за сутки отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив до 80 солдат противника, сообщает РИА Новости.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что российские военные без особых усилий освободят Харьков после окончательного разгрома ВСУ под Купянском. Военный аналитик подчеркнул, что в ближайшее время этот населенный пункт перейдет под контроль российских военных.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что наступательные действия украинской армии в зоне военной спецоперации идут "очень сложно". Однако, по его словам, несмотря на оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО, механизированные подразделения ВСУ так или иначе продолжают наступление на отдельных направлениях фронта.

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