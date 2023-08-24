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TV2: Норвегия может передать Украине F-16

14:05
  • четверг
  • 24 августа 2023

Такое обещание дали уже Дания и Нидерланды

Норвегия приняла решение предоставить Украине американские истребители-бомбардировщики F-16. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали информированные источники.
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Как передает телеканал TV2, Норвегия станет третьей страной, решившей передать истребители F-16 Украине.

Однако официальное подтверждение этой информации ни из Осло, ни из Киева пока не поступало.

Соединенные Штаты разрешили Дании и Нидерландам отдать Киеву имеющиеся у этих стран американские истребители F-16, однако сначала украинским военным летчикам предстоит пройти длительное обучение. Предположительно, получить боевые машины ВСУ смогут лишь в 2024 году.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18, которые Хельсинки собирается списать. Политик заявил, что "мы берем все, что нам дают", а также выразил готовность "учиться на всем, что плавает или летает".

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