TV2: Норвегия может передать Украине F-16

Такое обещание дали уже Дания и Нидерланды
Норвегия приняла решение предоставить Украине американские истребители-бомбардировщики F-16. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали информированные источники.
Как передает телеканал TV2, Норвегия станет третьей страной, решившей передать истребители F-16 Украине.
Однако официальное подтверждение этой информации ни из Осло, ни из Киева пока не поступало.
Соединенные Штаты разрешили Дании и Нидерландам отдать Киеву имеющиеся у этих стран американские истребители F-16, однако сначала украинским военным летчикам предстоит пройти длительное обучение. Предположительно, получить боевые машины ВСУ смогут лишь в 2024 году.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18, которые Хельсинки собирается списать. Политик заявил, что "мы берем все, что нам дают", а также выразил готовность "учиться на всем, что плавает или летает".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"