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Синод рассмотрит вопрос о канонизации полководца Суворова

14:03
  • четверг
  • 24 августа 2023

Один из критериев причисления к лику святых - наличие чудотворений

Синод РПЦ обсудит вопрос о передаче на рассмотрение синодальной комиссии вопроса о российского полководца Александра Суворова.

Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге.

Ранее с инициативой причислить Суворова к лику святых обратилось Минобороны России. В РПЦ сообщили, что соберут и проанализируют материалы о жизни полководца. В церкви сообщили, что одним из критериев канонизации является наличие чудотворений, передает РИА Новости,

Александр Суворов (1730-1800) – генералиссимус, выдающийся российский полководец, не проигравший ни одного сражения.

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