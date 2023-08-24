Левкин: в новые квартиры по программе реновации уже переехали более 105 тыс. москвичей

1 августа 2023 года программе реновации исполнилось шесть лет

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума, что с начала программы реновации более 105 тысяч ее участников переехали в новые квартиры.

1 августа 2023 года программе реновации исполнилось шесть лет.

"129 тыс. жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тыс. человек, уже отпраздновали новоселье", – сказал Левкин.

Он добавил, что 80% воспользовались помощью при переезде, когда город гарантирует участникам программы бесплатных грузчиков и машину.

Как уточнил глава департамента, москвичи переезжают в 240 новостроек. Новое жилье находится в границах района, большинство домов – в границах квартала или даже в пешей доступности от старого жилья.

Уже снесено 259 старых домов. На их месте ведется строительство 92 новостроек, а прилегающие территории благоустраивают.

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