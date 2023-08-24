ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Левкин: в новые квартиры по программе реновации уже переехали более 105 тыс. москвичей

13:41
  • четверг
  • 24 августа 2023

1 августа 2023 года программе реновации исполнилось шесть лет

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума, что с начала программы реновации более 105 тысяч ее участников переехали в новые квартиры.
Собянин: Программа реновации завоевала доверие москвичей

1 августа 2023 года программе реновации исполнилось шесть лет.

"129 тыс. жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тыс. человек, уже отпраздновали новоселье", – сказал Левкин.

Он добавил, что 80% воспользовались помощью при переезде, когда город гарантирует участникам программы бесплатных грузчиков и машину.

Как уточнил глава департамента, москвичи переезжают в 240 новостроек. Новое жилье находится в границах района, большинство домов – в границах квартала или даже в пешей доступности от старого жилья.

Уже снесено 259 старых домов. На их месте ведется строительство 92 новостроек, а прилегающие территории благоустраивают.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новоселье
Новоселье
Новоселье
Новоселье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.