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Зеленая комета Нишимура приближается к Земле

14:53
  • четверг
  • 24 августа 2023

Учёные полагают, что она сформировалась в другой галактике

Зелёная комета из другой галактики несётся к Земле на огромной скорости. Объект под названием Нишимура, или "старая душа", в этом месяце открыли японские астрономы.

Уже в сентябре комету можно будет увидеть без помощи телескопа в ночном небе. Наилучшие условия - у жителей Северного полушария. Космическое тело максимально приблизится к Солнцу и будет похоже на звезду зелёного цвета. Такое необычное свечение вызвано облаками газа и пыли вокруг ядра кометы. Химическая реакция связана с молекулами диуглерода, которые разрушаются под действием солнечного света.

Учёные полагают, что Нишимура прибыла не с "края" Млечного пути, а сформировалась в другой галактике, судя по траектории полёта. По мнению астрономов, у землян будет только один шанс понаблюдать зелёную комету, после чего она на несколько веков покинет Солнечную систему.

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Зеленая комета Нишимура
Зеленая комета Нишимура
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