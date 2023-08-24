Байден объявил о новых санкциях против России

Подробности о рестрикциях пока не приводятся

Соединенные Штаты вводят новые антироссийские санкции. Соответствующее заявление сделал в четверг, 24 августа, президент США Джо Байден.

Как отметил политик, рестрикции вводятся для того, "чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи".

При этом содержание новых ограничительных мер Байден не раскрыл, сообщает РИА Новости.

Заявлению Байдена предшествовало признание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в том, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию. Политик отметила, что рестрикции "должны были бы иметь экономический эффект", однако "этого не происходит".

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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