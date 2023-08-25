ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 25 августа 2023

Начинается социально активный период

Овны

Мощнейший день! Ваша главная планета Марс сегодня подкреплена силой Плутона. Ставьте перед собой амбициозные цели, если хотите покорить значимые высоты.

Тельцы

Хороший день для начала путешествий и поездок. Также сегодня можно покупать учебники, составлять расписание на новый учебный год, готовить детей к школе.

Близнецы

Вам предстоит навести порядок в делах, связанных с долгами, семейным бюджетом. Также на ближайшие дни можно планировать операции, серьезное лечение.

Раки

Вас ждет активный обмен информацией с другими людьми. До конца августа у вас будут отлично получаться дела, связанные с документами, поиском нужных контактов.

Львы

Марс и Плутон к вам щедры! Ловите момент: начался удачный период, когда зарабатывать деньги будет легче обычного, хотя падать с неба купюры, конечно, не будут.

Девы

Важный день, от которого зависит ваша жизнь в ближайшие недели! Постарайтесь сегодня записать свои новые цели – Марс в вашем знаке и Плутон придадут сил и смелости.

Весы

На первый план выходят темы, о которых вам неловко распространяться. Вам хватит храбрости и настойчивости для того, чтобы выйти победителем своих страхов.

Скорпионы

У вас начинается социально активный период – с этого дня придется выйти из тени. Вы будете публично выступать, публиковать свои фото, наращивать авторитет.

Стрельцы

Ваши перспективы - за пределами той среды, в которой вы находитесь. Теперь для успеха нужно осваивать новые сферы, менять работу, искать новых клиентов.

Козероги

Ваш Плутон сегодня работает в синергии с Марсом – а это огромная энергия! Вы сейчас можете реализовать практически все, что задумаете, если, конечно, решитесь.

Водолеи

Лучи поддержки Марса и Плутона ждут представителей знака, желающих навести порядок в личных делах, компьютерах и своих мыслях. Вам предстоит серьезная трансформация!

Рыбы

Личная жизнь бьет ключом – в деле планеты, с которыми не поспоришь. В одиночку вам будет сложно и в деловой сфере – нужны партнеры, друзья, наставники, инвесторы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.