Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Начинается социально активный период

Овны

Мощнейший день! Ваша главная планета Марс сегодня подкреплена силой Плутона. Ставьте перед собой амбициозные цели, если хотите покорить значимые высоты.

Тельцы

Хороший день для начала путешествий и поездок. Также сегодня можно покупать учебники, составлять расписание на новый учебный год, готовить детей к школе.

Близнецы

Вам предстоит навести порядок в делах, связанных с долгами, семейным бюджетом. Также на ближайшие дни можно планировать операции, серьезное лечение.

Раки

Вас ждет активный обмен информацией с другими людьми. До конца августа у вас будут отлично получаться дела, связанные с документами, поиском нужных контактов.

Львы

Марс и Плутон к вам щедры! Ловите момент: начался удачный период, когда зарабатывать деньги будет легче обычного, хотя падать с неба купюры, конечно, не будут.

Девы

Важный день, от которого зависит ваша жизнь в ближайшие недели! Постарайтесь сегодня записать свои новые цели – Марс в вашем знаке и Плутон придадут сил и смелости.

Весы

На первый план выходят темы, о которых вам неловко распространяться. Вам хватит храбрости и настойчивости для того, чтобы выйти победителем своих страхов.

Скорпионы

У вас начинается социально активный период – с этого дня придется выйти из тени. Вы будете публично выступать, публиковать свои фото, наращивать авторитет.

Стрельцы

Ваши перспективы - за пределами той среды, в которой вы находитесь. Теперь для успеха нужно осваивать новые сферы, менять работу, искать новых клиентов.

Козероги

Ваш Плутон сегодня работает в синергии с Марсом – а это огромная энергия! Вы сейчас можете реализовать практически все, что задумаете, если, конечно, решитесь.

Водолеи

Лучи поддержки Марса и Плутона ждут представителей знака, желающих навести порядок в личных делах, компьютерах и своих мыслях. Вам предстоит серьезная трансформация!

Рыбы

Личная жизнь бьет ключом – в деле планеты, с которыми не поспоришь. В одиночку вам будет сложно и в деловой сфере – нужны партнеры, друзья, наставники, инвесторы.

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