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Литва отправит Киеву NASAMS и другое оружие на 41 млн евро

14:41
  • четверг
  • 24 августа 2023

Вильнюс продолжает накачивать Украину оружием

Литва передает Украине новый пакет военной помощи на сумму 41 млн евро. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в Министерстве обороны прибалтийского государства.
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Вильнюс отправит Киеву пусковые ракетные установки NASAMS, боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты радаров морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроны.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, его страна продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, а общий объем военной помощи, оказанной Украине с начала войны, уже превысил полмиллиарда евро, сообщает "Интерфакс".

Ранее датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен заверил, что "мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины", причем это касается и танков, и истребителей, и других вооружений и военной техники.

Однако президент Сербии Александр Вучич отмечал, что многие ожидали, что "Украина с легкостью победит с современным западным оружием", однако уже ясно, что это не так.

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