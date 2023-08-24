Депутат Гурулев попал в ДТП на улице Правды

Столкнулись три авто

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Гурулев попал в ДТП в центре Москвы.

Инцидент произошел на улице Правды возле дома 7/9. Гурулев был за рулем Mercedes, когда в него врезался автомобиль BMW. Судя по фотографиям с места ДТП, также пострадала Toyota.

"Был за рулем своего личного транспорта, двигался по своей полосе в рамках установленной скорости. К сожалению, по встречной полосе в это время с парковки выезжал автомобиль", - рассказал агентству "Москва" детали аварии помощник депутата.

Никто из участников ДТП сильно не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. В настоящий момент все ожидают приезда сотрудников ДПС.

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