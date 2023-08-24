Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Она была обновлена по новому столичному стандарту

В Даниловском районе столицы провели капитальный ремонт поликлиники на улице Павловской. Медпомощь там получают порядка 30 тысяч горожан, рассказал в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом", - отметил Собянин.

Поликлиника была обновлена по новому столичному стандарту, там заменили медицинское оборудование на самое современное. "Для посетителей обустроили комфортные зоны ожидания, для медиков – комнаты отдыха", – добавил мэр.

Кроме того, рядом с медучреждением проложены удобные дорожки и установлены новые скамейки.

Как рассказал Собянин 22 августа, сегодня по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире. Так, высокотехнологичную помощь в городе нарастили почти в шесть раз.

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